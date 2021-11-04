Посол Украины Мельник раскритиковал Германию за поддержку «СП-2»

Берлин, 4 ноября. Решение уходящего правительства ФРГ поддержать газопровод «Северный поток — 2» шокировало Киев и подорвало доверие к Берлину, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Заключение Министерства экономики ФРГ о том, что сертификация «Северного потока — 2» не поставит безопасность поставок топлива в страну и ЕС под угрозу «шокировало» Украину, сообщил в интервью RND дипломат.

«Сам "Северный поток — 2" остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», — заявил Мельник.

Посол отметил, что из-за запуска трубопровода Украина может потерять до трех миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета страны. Такие потери были бы разрушительны для Украины, подчеркнул дипломат.

Газопровод «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря от России до Германии. Строительство магистрали завершилось 10 сентября 2021 года. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что процесс сертификации российского проекта «СП-2» продолжается. Даты окончания процедуры в настоящий момент нет, отметили в ведомстве.