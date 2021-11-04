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ФРС США оставила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых
Экономика
ФРС США оставила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5, Dan Smith

Вашингтон, 4 ноября. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания руководства сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, следует из размещенного на сайте регулятора документа.

Решение ФРС (в США выполняет функции центрального банка) соответствует ожиданиям рынка. Комитет по операциям на открытом рынке считает целесообразным поддерживать ставку в диапазоне 0-0,25%, пока рост инфляции не достигнет целевых 2%, а условия на рынке труда — соответствующих оценкам максимальной занятости уровней.

Федрезерв с ноября начнет сокращать программу по приобретению активов ежемесячно на 15 млрд долларов. На 10 млрд долларов будет сокращаться покупка казначейских облигаций, на 5 млрд — обеспеченных закладными ценных бумаг (MBS).

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что позиции доллара ослабли на фоне глобального энергетического кризиса, повышения инфляции и слабой динамики промышленного производства. Рост доллара может начаться после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в ноябре, считает эксперт.

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