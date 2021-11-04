Руководство компании «Заполярье» вылетело с Чукотки на разбившемся Ан-12

, 4 ноября. На борту разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 в момент вылета из Чукотки находились гендиректор компании «Заполярье» и его первый заместитель, сообщил представитель авиаузла.

Ранее Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик заявил, что на борту Ан-12 дополнительно могли находиться два человека. Иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщал, что в самолете могли присутствовать сотрудники сопровождающей компании «Заполярье».

«Это генеральный директор и первый заместитель генерального директора. Они обратно улетали. (На борту самолета) должно быть девять человек - семь (человек) экипаж и двое сопровождающих», — цитирует представителя авиаузла РИА Новости.

Собеседник агентства не исключил, что сопровождавшие могли сойти с самолета во время промежуточной посадки в Якутске.

Ранее сотрудники МЧС нашли тела шестерых человек на месте крушения Ан-12 в Иркутской области. Всего на борту находились девять человек.