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Движение по дороге в районе падения Ан-12 под Иркутском восстановлено

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 05:32
Происшествия
Движение по дороге в районе падения Ан-12 под Иркутском восстановлено
vk.com  /  ГУ МЧС России по Иркутской области

Иркутск, 4 ноября. Движение транспорта по дороге в районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском полностью восстановлено.

Дорога имеет региональное значение. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Следственные органы попросили дополнительно убрать территорию от снега, чтобы качественно провести следственные действия, мы это сделаем. Ну и движение мы восстановили», — заявил он.

На месте крушения воздушного судна развернут лагерь для проведения поисково-спасательных и следственных работ. В ликвидации последствий принимают участие 296 человек и 76 единиц техники.

Ранее сотрудники МЧС нашли на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области тела шестерых человек. Всего на борту разбившегося воздушного судна было девять человек. Транспортный самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров днем в среду, 3 ноября. Позже было установлено, что воздушное судно потерпело крушение в нескольких километрах от аэродрома столицы Иркутской области.

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движение дорога ан-12
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