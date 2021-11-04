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Экспертизу останков в разбившемся под Иркутском Ан-12 могут начать через три дня
Происшествия
Экспертизу останков в разбившемся под Иркутском Ан-12 могут начать через три дня
ТАСС  /  Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутск, 4 ноября. В ближайшие два дня следователи проведут все следственные действия, чтобы дальше заняться вопросами, связанными с доставкой тел погибших, рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Специалисты по проведению генетической экспертизы, которые займутся исследованием останков погибших при крушении грузового самолета Ан-12 под Иркутском, начнут работу в течение трех дней, информирует ТАСС.

Работа следователей на месте трагедии осложняется снегопадом и сильной метелью. В связи с этим власти попросили оказать помощь в расчистке снега, отметив, что первичный осмотр места происшествия необходимо завершить к вечеру четверга. Кобзев отметил, что сейчас там работают не менее 50 человек и к расчистке снега можно будет приступить после того, как сотрудники определятся с инструментами.

Ранее сотрудники МЧС нашли на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области тела шестерых человек. Всего на борту разбившегося воздушного судна было девять человек.

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самолет крушение останки
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