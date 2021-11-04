Три женщины стали жертвами стрельбы в штате Вирджиния

Вашингтон, 4 ноября. Три женщины скончались из-за стрельбы на территории города Норфолк в американском штате Вирджиния. В результате открытого огня еще двоих госпитализировали с ранениями.

Жертвы стрельбы скончались на месте происшествия. Соответствующей информация поделилась полиция Норфолка на старице в социальной сети Twitter.

Сотрудники местных правоохранительных органов рассматривают случившееся как вероятный конфликт на бытовой почве. Местный телеканал WAVY-TV подчеркнул, что полиция еще не задержала подозреваемого в стрельбе мужчину.

Два американца ранее скончались в результате стрельбы в штате Калифорния. Происшествие произошло во время вечеринки в честь праздника Хеллоуин. По сведениям телеканала Fox News, на вечеринке присутствовали сотни людей. После открытого огня еще одного пострадавшего медики доставили в больницу.