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Премьер Дании не знала о незаконности уничтожения миллионов норок в стране
Общество
Премьер Дании не знала о незаконности уничтожения миллионов норок в стране
wikipedia.org  /  zoofanatic / CC BY 2.0

Копенгаген, 4 ноября. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не знала о незаконности решения об уничтожении 15-17 миллионов норок на фермах королевства в ноябре 2020 года.

Датский парламент в декабре 2020 года начал расследование, чтобы выяснить, знали ли члены правительства и Фредериксен о незаконности убийства норок на фермах. Власти позже признали, что не имели юридического права требовать этого от владельцев ферм. Но Фредериксен настаивает, что не знала о незаконности соответствующего решения в момент его принятия.

«Я об этом не знала ни в то время, когда было принято решение, ни во время последовавшей за тем пресс-конференции… В кризисной ситуации мы никогда не должны бояться принимать необходимые решения», — сообщила в ответ на вопрос комиссии Фредериксен.

В ноябре 2020 года власти Дании приняли решение об уничтожении норок, так как животные оказались носителями мутировавшего коронавируса. Но закон о запрете разводить норок в Дании до 31 декабря 2021 года был принят лишь в декабре прошлого года.

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