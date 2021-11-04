Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с Днем народного единства с МКС

Москва, 4 ноября. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили жителей страны с государственным праздником Днем народного единства. Видео было сделано с борта Международной космической станции.

Кадры опубликовал «Роскосмос». В видео космонавт Шкаплеров напомнил о событиях 1612 года. В то время народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов, что позволило России вернуть свободу и суверенитет.

«Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, поздравляем вас с днем народного единства!» — сказал Шкаплеров.

Космонавт Петр Дубров напомнил россиянам о необходимости сплочении народа в трудные времена. Также космонавт пожелал соотечественникам сохранять чувство единства.

Ранее в Кремле сообщили, что День народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября, не удастся отметить с большим размахом из-за пандемии коронавируса.