Ученые Аризонского университета развеяли миф о низкой конкурентоспособности женщин

Вашингтон, 4 ноября. Женщины вступают в соревнование и рискуют здоровьем не меньше, чем мужчины, но лишь тогда, когда они могут поделиться своим выигрышем, сказано в исследовании ученых Аризонского университета в США по данным Proceedings of the National Academy of Sciences.

Конкурентоспособность женщин не слабее мужской, однако выражается по-другому. Представительницы прекрасного пола конкурируют чаще, когда получают возможность разделить выигрыш с кем-нибудь. В таких условиях во время эксперимента деньгами делились 60% женщин и всего 50% мужчин.

