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Ученые Аризонского университета развеяли миф о низкой конкурентоспособности женщин

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 05:07
Общество
Ученые Аризонского университета развеяли миф о низкой конкурентоспособности женщин
facebook.com  /  Всероссийская федерация волейбола

Вашингтон, 4 ноября. Женщины вступают в соревнование и рискуют здоровьем не меньше, чем мужчины, но лишь тогда, когда они могут поделиться своим выигрышем, сказано в исследовании ученых Аризонского университета в США по данным Proceedings of the National Academy of Sciences.

Конкурентоспособность женщин не слабее мужской, однако выражается по-другому. Представительницы прекрасного пола конкурируют чаще, когда получают возможность разделить выигрыш с кем-нибудь. В таких условиях во время эксперимента деньгами делились 60% женщин и всего 50% мужчин.

Недавно оказалось, что женщины, особенно молодые, чаще мужчин страдают метеочувствительностью. С возрастом представители обоих полов становятся одинаково чуткими к переменам погоды, но у девушек причиной метеочувствительности являются особенности гормональной системы, обусловленные возрастом.

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женщины конкуренция метеочувствительность
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