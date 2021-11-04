Языковой омбудсмен Украины Креминь признал провал борьбы с русским языком в стране

Киев, 4 ноября. Русского языка на Украине почти не осталось, однако везде присутствует «украинский-русский» или, как его еще называют, суржик. Об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Креминь заявил, что русскоязычное население Украины является «русифицированными украинцами». Об этом он рассказал в эфире интернет-радио «Голос ФМ».

«Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины», — сказал омбудсмен.

Ранее омбудсмен переименовать города с русскоязычными названиями. Такие украинские населенные пункты нужно переименовать в соответствии с нормами закона о госязыке, считает он. Креминь обратился с такой просьбой к руководителям органов местного самоуправления.