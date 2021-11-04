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Полицейские изъяли более 2,6 кг наркотиков в Приамурье
Общество
Полицейские изъяли более 2,6 кг наркотиков в Приамурье
pixabay.com

Благовещенск, 4 ноября. Полицейские задержали в Амурской области двух мужчин, в автомобиле которых обнаружены более 5,3 тыс. разовых доз наркотических средств, сообщили в управлении МВД России по региону.

Операция проводилась на 11-м километре автодороги Дим — Новопетровка при силовой поддержке отряда спецназа «Гром». Полицейские выставили строительную технику у моста и имитировали ремонт дороги в одежде дорожных рабочих. Подозреваемых задержали, когда водителю пришлось остановиться.

«При осмотре транспортного средства на полу у пассажирского сиденья полицейские обнаружили пакет черного цвета, внутри которого находились 2 банки емкостью 1 литр и 2 банки емкостью 0,5 литра с маслом каннабиса (гашишное масло) общим весом 2 килограмма 677 граммов», — сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В багажнике машины нашли оборудование для приготовления наркотиков со следами конопли. Задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, подчеркнули в МВД.

Ранее беременная женщина получила травмы в ходе работы волонтером во время проведения Всероссийской переписи населения в Амурской области. Прокуратура Шимановского района возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

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