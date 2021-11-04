Пьяные мужчины на угнанной «Волге» устроили погоню с полицией в Нефтекамске

Уфа, 4 ноября. Трое пьяных человек угнали автомобиль у жителя Нефтекамска. Мужчина обратился в полицию и в ходе патрулирования города разыскиваемая машина была найдена.

Житель Нефтекамска отошел в кафе и не закрыл свой автомобиль «Волга». Выйдя из общепита он не обнаружил свою машину. Сотрудникам транспортной полиции удалось засечь злоумышленников на одной из улиц города.

В этот момент в автомобиле находились трое молодых людей, которые распивали спиртные напитки. Увидев сотрудников ГИБДД, они на полной скорости стали уезжать от правоохранителей.

В один момент водитель не справился с управлением, машину развернуло и выкинуло на обочину. Однако после этого злоумышленники вышли из автомобиля и побежали в рассыпную. Полицейским удалось поймать одного нарушителя, а через время и остальных.

Ранее подростки на угнанной иномарке врезались в жилой дом в Приморье. В результате происшествия 15-летний пассажир скончался на месте аварии.