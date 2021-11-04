Пожарные потушили крупное возгорание в здании бывшей гостиницы в Саратове

Саратов, 4 ноября. Пожарные ликвидировали огонь в аварийной постройке в Саратове.

Пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что при тушении возникали трудности из-за аварийного состояния здания. Три этажа бывшей гостиницы не использовались, выходы были заварены. Также в здании отсутствуют лестничные марши.

Ранее сообщалось, что в здании бывшей гостиницы на проспекте Кирова в Саратове произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Огнем была охвачена кровля здания на проспекте Кирова. Причины инцидента выясняются.