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Пожарные потушили крупное возгорание в здании бывшей гостиницы в Саратове
Происшествия
Пожарные потушили крупное возгорание в здании бывшей гостиницы в Саратове
www.mns.gov.ua  /  ГосЧС Украины

Саратов, 4 ноября. Пожарные ликвидировали огонь в аварийной постройке в Саратове.

Пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что при тушении возникали трудности из-за аварийного состояния здания. Три этажа бывшей гостиницы не использовались, выходы были заварены. Также в здании отсутствуют лестничные марши.

Ранее сообщалось, что в здании бывшей гостиницы на проспекте Кирова в Саратове произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Огнем была охвачена кровля здания на проспекте Кирова. Причины инцидента выясняются.

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