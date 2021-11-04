Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 05:06
04:46
Политика
Языковой омбудсмен Украины Креминь признал провал борьбы с русским языком в стране
04:43
Общество
Полицейские изъяли более 2,6 кг наркотиков в Приамурье
04:42
Происшествия
Пьяные мужчины на угнанной «Волге» устроили погоню с полицией в Нефтекамске
04:41
Происшествия
Пожарные потушили крупное возгорание в здании бывшей гостиницы в Саратове
04:22
Общество
Водителей предупредили о новом штрафе за неоплаченный проезд по платной дороге
04:22
Общество
Диетолог Королева дала советы по правильному питанию и отдыху в нерабочие дни
04:21
Общество
Ученые из университета Отаго связали длительность дедлайна с причиной прокрастинации
04:19
Происшествия
МЧС: на борту разбившегося Ан-12 под Иркутском было девять человек
04:00
Политика
Политолог Простаков рассказал, почему в Германии все больше выступают за «СП-2»
03:59
Политика
Французы тепло встретили Меркель во время прощального визита в городе Бон
Все новости

Водителей предупредили о новом штрафе за неоплаченный проезд по платной дороге
Общество
Водителей предупредили о новом штрафе за неоплаченный проезд по платной дороге
Агентство «Москва»  /  Киселев Сергей

Москва, 4 ноября. Российские водители начали получать штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге. Такое нововведение вступило в силу еще в 2020 году.

По правилам КоАП, штраф для легковых автомобилей составляет 1500 руб., для грузовых — 5 тыс. руб. Многие водители удивились, когда им пришли квитанции. При проезде по ЦКАД не были установлены шлагбаумы и пункты оплаты.

Автоэксперты объяснили, что на ЦКАД используется система оплаты «свободный поток». Сумма проезда по дороге автоматически списывается с транспондера, если он есть, когда транспорт проезжает под камерой.

Она считывает номер машины и в дальнейшем формируется квитанция о неоплаченном проезде, если у водителя нет транспондера. Такая система оплаты будет установлена и на других российских дорогах в ближайшие годы.

Ранее стало известно, что Минтранс намерен увеличить тариф за проезд по новым платным трассам. Стоимость может вырасти с 3,65 рубля до 8 рублей за километр.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Водителей предупредили о новом штрафе за неоплаченный проезд по платной дороге
проезд штраф платная дорога
Комментировать