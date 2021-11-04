Водителей предупредили о новом штрафе за неоплаченный проезд по платной дороге

Москва, 4 ноября. Российские водители начали получать штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге. Такое нововведение вступило в силу еще в 2020 году.

По правилам КоАП, штраф для легковых автомобилей составляет 1500 руб., для грузовых — 5 тыс. руб. Многие водители удивились, когда им пришли квитанции. При проезде по ЦКАД не были установлены шлагбаумы и пункты оплаты.

Автоэксперты объяснили, что на ЦКАД используется система оплаты «свободный поток». Сумма проезда по дороге автоматически списывается с транспондера, если он есть, когда транспорт проезжает под камерой.

Она считывает номер машины и в дальнейшем формируется квитанция о неоплаченном проезде, если у водителя нет транспондера. Такая система оплаты будет установлена и на других российских дорогах в ближайшие годы.

Ранее стало известно, что Минтранс намерен увеличить тариф за проезд по новым платным трассам. Стоимость может вырасти с 3,65 рубля до 8 рублей за километр.