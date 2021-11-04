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Ученые из университета Отаго связали длительность дедлайна с причиной прокрастинации
Общество
Ученые из университета Отаго связали длительность дедлайна с причиной прокрастинации
Кадр из фильма «Блондинка в законе»

Канберра, 4 ноября. Более длительные дедлайны в большинстве случаев приводят к прокрастинации. Соответствующее исследование провели ученые из университетов Маккуори и Отаго в Австралии и Новой Зеландии.

Они изучили, насколько поставленные сроки влияют на эффективность выполнения работы. Исследователи провели онлайн-опрос. Участников эксперимента разделили на три группы по срокам дедлайнов — месяцу, неделе или их отсутствию.

Доля пройденных опросов больше всего была у тех, у кого не было конкретных сроков для решения поставленных задач. При этом участники, у которых дедлайн был неделя или месяц, зачастую забывали о выполнении работы.

Быстрее всего опрос проходили те, кому отвели на его выполнение неделю или вообще не назвали конкретных сроков. Месячный дедлайн приводил к прокрастинации в большинстве случаев, заключили ученые.

Недавно психолог Ольга Фриш перечислила способы борьбы с прокрастинацией и назвала ее опасность для человека. По ее словам, пандемия повлияла на откладывании дел среди россиян.

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