МЧС: на борту разбившегося Ан-12 под Иркутском было девять человек

Иркутск, 4 ноября. Сотрудники МЧС нашли на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области тела шестерых человек. Всего на борту разбившегося воздушного судна было девять человек. Об этом сообщили в МЧС.

Ранее были расшифрованы данные самописца с разбившегося под Иркутском Ан-12. Самолет разбился в Иркутской области из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла, свидетельствуют расшифрованные данные с самописца.

Следователи рассматривают три версии крушения Ан-12 в Иркутской области. Среди возможных причин — ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность.

Транспортный самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров днем в среду, 3 ноября. Позже было установлено, что воздушное судно потерпело крушение в нескольких километрах от аэродрома столицы Иркутской области.