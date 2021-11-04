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Французы тепло встретили Меркель во время прощального визита в городе Бон
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Французы тепло встретили Меркель во время прощального визита в городе Бон

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 03:59
Политика
Французы тепло встретили Меркель во время прощального визита в городе Бон
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Бон, 4 ноября. Немецкий канцлер Ангела Меркель прибыла во Францию с прощальным визитом, где ее тепло встретили жители города Бон на востоке страны.

Сотни горожан вышли встречать Меркель, которая приехала во Францию по приглашению главы государства Эммануэля Макрона. В администрации Макрона рассказали, что Бон является исторической резиденцией герцогов Бургундии, город для встречи был выбран лично президентов Франции.

Париж придал последнему визиту немецкого канцлера характер семейной встречи, вместе с Меркель был ее муж Иоахим Зауэр, а Макрон встретил их вместе с супругой Брижит. Между лидерами сложились теплые отношения.

Ранее Меркель отметила важность газа в условиях глобального энергоперехода. Она также отметила важность достигнутых договоренностей по отказу от международного финансирования угольных электростанций. По словам Меркель, переход на ВИЭ теперь станет существенно быстрее.

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