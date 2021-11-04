Посол Антонов призвал США пересмотреть принцип «нравственного эгоизма»

Вашингтон, 4 ноября. Вашингтон должен пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма», так как она неактуальная в современных реалиях.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что культурные и исторические различия стран игнорируют этот принцип США. Об этом он заявил на телеканале «Россия-24».

«В чем суть этой концепции? В свое время на это дал ответ Генри Киссинджер, который сформулировал следующим образом: "То, что хорошо для Америки, хорошо для всего мира"», — заявил дипломат.

Он указал на то, что США на международных рынках навязывает свои подходы. При этом они постоянно оказывают санкционное давление. Однако российские предприятия приспособились к таким условиям и не нарушают американское законодательство.

Ранее Антонов назвал вероятным введение новых санкций США. Дипломат прокомментировал двусторонние отношения России и США. Нельзя сказать, что возможности объявления ограничений против РФ на сегодняшний или на завтрашний день нет, отметил Антонов.