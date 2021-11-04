Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 05:06
04:46
Политика
Языковой омбудсмен Украины Креминь признал провал борьбы с русским языком в стране
04:43
Общество
Полицейские изъяли более 2,6 кг наркотиков в Приамурье
04:42
Происшествия
Пьяные мужчины на угнанной «Волге» устроили погоню с полицией в Нефтекамске
04:41
Происшествия
Пожарные потушили крупное возгорание в здании бывшей гостиницы в Саратове
04:22
Общество
Водителей предупредили о новом штрафе за неоплаченный проезд по платной дороге
04:22
Общество
Диетолог Королева дала советы по правильному питанию и отдыху в нерабочие дни
04:21
Общество
Ученые из университета Отаго связали длительность дедлайна с причиной прокрастинации
04:19
Происшествия
МЧС: на борту разбившегося Ан-12 под Иркутском было девять человек
04:00
Политика
Политолог Простаков рассказал, почему в Германии все больше выступают за «СП-2»
03:59
Политика
Французы тепло встретили Меркель во время прощального визита в городе Бон
Все новости

Посол Антонов призвал США пересмотреть принцип «нравственного эгоизма»
Политика
Посол Антонов призвал США пересмотреть принцип «нравственного эгоизма»
Россия 24  /  Prt Scr «Вести»

Вашингтон, 4 ноября. Вашингтон должен пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма», так как она неактуальная в современных реалиях.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что культурные и исторические различия стран игнорируют этот принцип США. Об этом он заявил на телеканале «Россия-24».

«В чем суть этой концепции? В свое время на это дал ответ Генри Киссинджер, который сформулировал следующим образом: "То, что хорошо для Америки, хорошо для всего мира"», — заявил дипломат.

Он указал на то, что США на международных рынках навязывает свои подходы. При этом они постоянно оказывают санкционное давление. Однако российские предприятия приспособились к таким условиям и не нарушают американское законодательство.

Ранее Антонов назвал вероятным введение новых санкций США. Дипломат прокомментировал двусторонние отношения России и США. Нельзя сказать, что возможности объявления ограничений против РФ на сегодняшний или на завтрашний день нет, отметил Антонов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посол Антонов призвал США пересмотреть принцип «нравственного эгоизма»
антонов вашингтон концепция
Комментировать