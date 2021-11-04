Марк Цукерберг запустил программу поощрения для создателей контента в Meta

Сакраменто, 4 ноября. Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг сообщил о запуске поощрительной программы для создателей контента.

Цукерберг заявил, что Meta обновит продукт по подпискам для того, чтобы авторы имели возможность зарабатывать больше денег. Речь идет о настройке платных подписок. Однако они также будут разделяться на бесплатные и премиум. Второй вариант могут ввести сами пользователи.

Комиссия 30%, которую забирает корпорация Apple, «осложняет» рост доходности для авторов. Компания из-за этого создала дополнительный ресурс для собственных пользователей.

Для создателей появится рекламная ссылка, которая предлагает оформить подписку. В случае перехода пользователей на предлагаемую страницу, авторы будут получать деньги за вычетом налогов. Компания также разработает бонусную программу.

Генеральный директор Meta недавно также заявил, что компания будет заниматься разработкой роботизированной кожи. Цукерберг поделился этой информацией в своих социальных сетях.