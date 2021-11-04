Компания «Роснефть» увеличила стоимость топлива на Сахалине

Южно-Сахалинск, 4 ноября. Компания «Роснефть» подняла цену на топливо на заправках на юге Сахалина. Это произошло со среды на четверг. Канал «Автомобильный Сахалин» в мессенджере Telegram привел новые расценки бензина.

Авторы публикации отметили, что бензин подорожал на 30 копеек, а дизель сразу на 1,6 рубля. Таким образом, за литр АИ-92 придется заплатить 49,55 рубля, АИ-95 — 51,25, АИ-98 — 60,15, ДТ — 59,40.

При этом стоимость этих трех видов бензина на заправках «Роснефти» осталась все еще самой низкой на территории Южно-Сахалинска. Дизель по низким ценам можно приобрести на АЗС «Атланта», «Карат» и «СахЛилер».

Стоимость бензина недавно также увеличилась по всей России. Соответствующей информацией поделились в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Рост цен на топливо достигал 20 копеек.