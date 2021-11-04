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Языковой омбудсмен Украины предложил переименовать города с русскоязычными названиями

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 04:52
Политика
Языковой омбудсмен Украины предложил переименовать города с русскоязычными названиями
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 4 ноября. Украинские населенные пункты с «русскоязычными названиями» нужно переименовать в соответствии с нормами закона о госязыке, считает уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

Тарас Креминь обратился с этой просьбой к руководителям органов местного самоуправления. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"», —говорится в сообщении.

Ранее первый глава Украины Леонид Кравчук признал, что население Крыма в основном является русским. Кравчук назвал ошибкой Киева то, что он не смог после распада СССР взять под контроль Черноморский флот. Из-за этого, по его словам, Россия смогла вернуть себе Крым в 2014 году.

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украинский язык названия населенные пункты
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