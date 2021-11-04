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Российская компания Positive Technologies не увидела рисков в санкциях Минторга США

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 03:37
Общество
Российская компания Positive Technologies не увидела рисков в санкциях Минторга США
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 4 ноября. Занимающаяся кибербезопасностью российская компания Positive Technologies не увидела для себя угроз в ограничениях США.

Positive Technologies сообщила, что ей неизвестно, на каком основании Минторг США включил ее в данный список. Компания подчеркнула, что санкционные риски были отыграны ранее, и сейчас дополнительных угроз они не несут.

Компания отмечает, что риску санкций подвержена любая высокотехнологичная компания, которая выделяется на мировом рынке. Подчеркивается, что чем больше ее успех, тем выше давление.

Ранее минторг США внес в связанный с нацбезопасностью ограничительный список четыре иностранные компании, в том числе — Positive Technologies. Ведомство отмечает, что основанием для этого является использование организациями киберинструментов для получения несанкционированного доступа.

Генеральный директор Positive Technologies Юрий Максимов в мае рассказал, что компания с 2011 года проводит международный форум, посвященный вопросам кибербезопасности. На нем встречаются десятки тысяч людей, включая сотрудников различных ведомств.

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