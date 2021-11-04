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ГИБДД попросила россиян обеспечить безопасность детей на дороге во время праздничных дней
Общество
ГИБДД попросила россиян обеспечить безопасность детей на дороге во время праздничных дней
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 ноября. Госавтоинспекция призвала родителей внимательно следить за поведением детей на дороге во время праздничных дней.

ГИБДД обратилась к россиянам с просьбой обеспечить безопасность детей на дорогах в праздничные дни. Об этом сообщает ТАСС.

«В особую группу риска попадают, прежде всего, малолетние пешеходы и несовершеннолетние пассажиры транспортных средств. Госавтоинспекция призывает ответственно соблюдать основные правила, которые помогут избежать детских травм», — заявили в пресс-центре МВД.

Родителям напомнили о важности обеспечения безопасности при перевозке детей в автомобиле. Если ребенок не достиг семилетнего возраста, его необходимо перевозить строго в детском автокресле.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД проведут массовый рейд на нетрезвых водителей в нерабочие дни. В российском ведомстве отметили, что «никакого лояльного отношения» к водителям, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, быть не может.

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дети ГИБДД дорога
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