Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 05:05
04:46
Политика
Языковой омбудсмен Украины Креминь признал провал борьбы с русским языком в стране
04:43
Общество
Полицейские изъяли более 2,6 кг наркотиков в Приамурье
04:42
Происшествия
Пьяные мужчины на угнанной «Волге» устроили погоню с полицией в Нефтекамске
04:41
Происшествия
Пожарные потушили крупное возгорание в здании бывшей гостиницы в Саратове
04:22
Общество
Водителей предупредили о новом штрафе за неоплаченный проезд по платной дороге
04:22
Общество
Диетолог Королева дала советы по правильному питанию и отдыху в нерабочие дни
04:21
Общество
Ученые из университета Отаго связали длительность дедлайна с причиной прокрастинации
04:19
Происшествия
МЧС: на борту разбившегося Ан-12 под Иркутском было девять человек
04:00
Политика
Политолог Простаков рассказал, почему в Германии все больше выступают за «СП-2»
03:59
Политика
Французы тепло встретили Меркель во время прощального визита в городе Бон
Все новости

Автоэксперт Мигаль посоветовал сообщать о недоливе топлива руководству АЗС
Общество
Автоэксперт Мигаль посоветовал сообщать о недоливе топлива руководству АЗС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 ноября. Почувствовав недолив бензина на заправке, следует обратиться к ее руководству, которое, как правило, идет навстречу к клиентам, сообщил гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Избежать недолива топлива можно, если заправлять автомобиль без помощи сотрудника АЗС, сообщил агентству «Прайм» автоэксперт. При возникновении подозрений в отношении работников автозаправки Мигаль посоветовал обращаться в Росстандарт, Роскачество и Роспотребнадзор. Специалисты этих ведомств примут меры в отношении нарушителей, подчеркнул специалист.

По словам Мигаля, обычно кража топлива происходит, когда водитель выходит оплатить заправку. Сотрудник АЗС нажимает на клапан раньше времени и сливает оставшееся в шланге топливо, когда машина уезжает. На каждом автомобиле таким образом можно сэкономить до 0,5 литра топлива, рассказал Мигаль.

Ранее Центральное диспетчерское управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) сообщило, что розничная стоимость бензина в конце октября увеличились во всех российских регионах. Наибольший рост наблюдался в Ставропольском крае, Оренбургской области, Башкирии, Мордовии, Татарстане, Кировской области и Чувашии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автоэксперт Мигаль посоветовал сообщать о недоливе топлива руководству АЗС
азс топливо бензин
Комментировать