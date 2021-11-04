Автоэксперт Мигаль посоветовал сообщать о недоливе топлива руководству АЗС

Москва, 4 ноября. Почувствовав недолив бензина на заправке, следует обратиться к ее руководству, которое, как правило, идет навстречу к клиентам, сообщил гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Избежать недолива топлива можно, если заправлять автомобиль без помощи сотрудника АЗС, сообщил агентству «Прайм» автоэксперт. При возникновении подозрений в отношении работников автозаправки Мигаль посоветовал обращаться в Росстандарт, Роскачество и Роспотребнадзор. Специалисты этих ведомств примут меры в отношении нарушителей, подчеркнул специалист.

По словам Мигаля, обычно кража топлива происходит, когда водитель выходит оплатить заправку. Сотрудник АЗС нажимает на клапан раньше времени и сливает оставшееся в шланге топливо, когда машина уезжает. На каждом автомобиле таким образом можно сэкономить до 0,5 литра топлива, рассказал Мигаль.

Ранее Центральное диспетчерское управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) сообщило, что розничная стоимость бензина в конце октября увеличились во всех российских регионах. Наибольший рост наблюдался в Ставропольском крае, Оренбургской области, Башкирии, Мордовии, Татарстане, Кировской области и Чувашии.