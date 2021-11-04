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Молдавия изменит закон во избежание потери газа
Экономика
Молдавия изменит закон во избежание потери газа
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 4 ноября. Власти Молдавии намерены внести поправки в закон во избежание отсутствия запасов газа в будущем.

Такие меры будут приняты с целью повысить энергетическую безопасность Молдавии. Об этом рассказала премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

«Мы внесем поправки в законодательство, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, в том числе регламентировать обязательство иметь запасы природного газа на определенный период времени», — заявила она.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии вернут Украине и Румынии газ, который одолжили для поддержания давления в трубопроводе во время энергокризиса. Помимо этого, Кишинев компенсирует поставленную из Киева электроэнергию, увеличив, таким образом, производство на Кучурганской электростанции. Данная ТЭС является самой крупной в стране, она расположена на берегу одноименного лимана в Приднестровье.

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