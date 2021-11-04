Лос-Анджелес, 4 ноября. Актер Уилл Смит признался, что задумывался об убийстве отца, чтобы «отомстить» за жестокое обращение с матерью. Об это говорится в мемуарах артиста «Я».

В опубликованном в журнале People отрывке мемуаров Смит рассказал о жизни с отцом Уиллардом Кэрроллом Смитом-старшим и матерью Кэролайн Брайт в Филадельфии. Артист назвал Смита-старшего алкоголиком и жестоким человеком. В то же время Смит отметил, что отец присутствовал на всех его играх, спектаклях и концертах, и в это время всегда был трезв.

Когда будущей звезде было девять лет, Смит-старший сильно ударил Кэролайн Брайт по лицу. Этот эпизод сильно повлиял на звезду.

«Я видел, как она плевалась кровью», — вспомнил Смит.

Родители артиста расстались, когда он был подростком. В 2000 году они развились. В последние годы жизни Смит-старший боролся с раком, и артист заботился о нем. Тогда отношения звезды с отцом достигли низшей точки.

«Однажды ночью, когда я повел его из спальни в ванную, во мне воцарилась тьма. Путь между двумя комнатами проходит мимо лестницы. В детстве я всегда говорил себе, что однажды отомщу за свою мать», — вспомнил Смит.

Артист всерьез задумался над тем, чтобы столкнуть отца с лестницы. Он считал, что сможет легко избежать наказания. Тем не менее Смит совладал с болью и гневом и отвел отца в ванную комнату. Смит-старший умер в 2016 году.

Ранее Смит подтвердил ходившие в прессе слухи о полигамности своего брака с Джадой Пинкетт Смит. Артист подчеркнул, что взгляды на отношения у них с супругой совпадают, поэтому они пришли к выводу о необходимости давать друг другу любую свободу.