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Министр энергетики Украины Галущенко: Киев не попросит у Москвы возобновить поставки угля

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 02:49
Политика
Министр энергетики Украины Галущенко: Киев не попросит у Москвы возобновить поставки угля
facebook.com  /  Герман Галущенко

Киев, 4 ноября. Никакие обстоятельства не заставят Киев обратиться к Москве с просьбой о возобновлении поставок энергетического угля.

Россия прекратила транзит топлива на Украину 29 октября. В Минэкономразвития РФ сообщили, что причиной этому является растущий внутренний спрос в связи с наступлением холодов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ответил на вопрос о запросе об угле категорическим отказом, несмотря на то, что российское топливо составляет 70% всех запасов страны. Об этом передает ТАСС.

«Нет, вообще нет, никак», — отметил он.

Экономист Дмитрий Марунич, в свою очередь, считает, что у Киева в этой ситуации нет альтернатив. Правительству Украины придется прибегнуть к помощи Москвы или страну ждет полномасштабный энергетический кризис.

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украина россия поставки энергетический уголь
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