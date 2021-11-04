Министр энергетики Украины Галущенко: Киев не попросит у Москвы возобновить поставки угля

Киев, 4 ноября. Никакие обстоятельства не заставят Киев обратиться к Москве с просьбой о возобновлении поставок энергетического угля.

Россия прекратила транзит топлива на Украину 29 октября. В Минэкономразвития РФ сообщили, что причиной этому является растущий внутренний спрос в связи с наступлением холодов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ответил на вопрос о запросе об угле категорическим отказом, несмотря на то, что российское топливо составляет 70% всех запасов страны. Об этом передает ТАСС.

«Нет, вообще нет, никак», — отметил он.

Экономист Дмитрий Марунич, в свою очередь, считает, что у Киева в этой ситуации нет альтернатив. Правительству Украины придется прибегнуть к помощи Москвы или страну ждет полномасштабный энергетический кризис.