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Telecom daily: номер телефона может дать мошенникам доступ к личным данным жертвы
Общество
Telecom daily: номер телефона может дать мошенникам доступ к личным данным жертвы
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 4 ноября. Обладая одним лишь номером телефона, мошенники могут узнать достаточно много информации о своей жертве. Об этом сообщил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Он объяснил, что номер телефона является такой же личной информацией, как фамилия и паспортные данные человека. Передавать соответствующие сведения без согласия гражданина запрещено законом «О персональных данных». По словам Кускова, номер телефона привязан к множеству других личных данных пользователя, которыми может воспользоваться мошенник, передает «Прайм».

«На рынках продаются данные номеров ГИБДД, кредитных историй, паспортных столов, и, в том числе, данные сотовых операторов» — объяснил аналитик.

Он подчеркнул, что при объединении сведений из всех этих баз, используя номер телефона как связующее звено, можно собрать большой объем личных данных гражданина. Причем некоторая их часть находится в открытом доступе и может быть получена через поисковик, либо социальные сети. Исходя из этого, номер телефона является крайне важным сведением для мошенников о жертве, открывающим доступ к другим данным, заключил Кусков.

Однако в скором времени телефонные мошенники могут выйти на новый уровень с освоением технологии Deepfake. При помощи нее они способны подделывать голоса любых абонентов, притворяясь близкими жертв и представителями организаций.

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