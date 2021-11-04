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Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя в соцсети

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 02:32
Общество
Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя в соцсети
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Севастополь, 4 ноября. Instagram разблокировал аккаунт правительства Севастополя. Об этом сообщили власти города в социальной сети.

В сообщении правительство Севастополя поблагодарило администрацию Instagram за рассмотрение обращения в индивидуальном порядке и разблокировку аккаунта.

«Огромное спасибо нашим подписчикам, кто поддержал репостами наши публикации», — сказано в письме.

Аккаунт правительства Севастополя в Instagram был заблокирован 30 октября. По словам начальника управления информационной политики Севастополя Ирины Юхиной, доступ к странице был ограничен из-за большого количества комментариев подписчиков под одной из публикации.

Соцсеть сочла это «чрезмерной активностью». Также Юхина рассказала, что аккаунт потерял более 10 тыс. фолловеров, которые ежедневно обращались к правительству с просьбами о помощи в том или ином вопросе.

Ранее организация Yoloco посчитала, сколько стоят рекламные посты отечественных блогеров и деятелей культуры в социальной сети Instagram.

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