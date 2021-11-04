Google возобновит сотрудничество с Пентагоном по военной программе

Вашингтон, 4 ноября. Компания Google в будущем возобновит сотрудничество с Пентагоном по его военной программе. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Сотрудники Google в 2018 году добились отказа компании от участия в программе Пентагона, которая подразумевает использование искусственного интеллекта для улучшения военных беспилотников. Они подписали петицию, в которой отметили противоречие между кредо компании и работой над военной технологией

Согласно данным New York Times, Google может принять участие в проекте Joint Warfighter Cloud Capability. Возможное сотрудничество с Пентагоном будет направлено на улучшение технологий и развитие применения ИИ в военной сфере.

Ранее доктор наук Гарвардского университета Роберт Эпштейн заявил, что Google следит за человечеством через поиск. По его словам, с помощью своих сервисов компания пытается перепрограммировать человечество.