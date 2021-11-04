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Здание бывшей гостиницы загорелось на 2 тыс. «квадратов» в Саратове
Происшествия
Здание бывшей гостиницы загорелось на 2 тыс. «квадратов» в Саратове
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

Саратов, 4 ноября. Серьезный пожар произошел в здании бывшей гостиницы в Саратове, площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.

Огнем охвачена кровля здания на проспекте Кирова. Причины возгорания выясняются, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее в СУ СКР по Саратовской области сообщили, что пожарные обнаружили труп пенсионера во время тушения пожара в заброшенном доме на улице Серова в городе Балаково. В момент происшествия погибший находился в пристройке к зданию.

На теле мужчины не обнаружили признаков насильственной смерти. Следователи установили личность погибшего, им оказался 67-летний местный житель.

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