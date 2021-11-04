Медиков направили на усиление в мобильные пункты вакцинации Петропавловска-Камчатского

Петропавловск-Камчатский, 4 ноября. Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 были усилены медработниками для увеличения пропускной способности в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили на официальном сайте правительства края.

Так, мобильные пункты вакцинации будут работать с 11:00 часов, рассказали в министерстве здравоохранения края. В нерабочие дни объекты переходят на четвертую схему вакцинации. Теперь в составе бригады будут регистратор, два врача и медсестра, что на треть увеличит пропускную способность пунктов.

Вакцинироваться от коронавируса в торговых центрах можно будет с 11:00 часов в период нерабочих дней на Камчатском крае. Все медицинские учреждения, которые оказывают стационарную помощь, станут работать в обычном режиме. Поликлиники не будут функционировать 4 ноября.

Ранее стало известно, что некоторые пункты вакцинации начали работать круглосуточно в Севастополе из-за большого количества желающих сделать прививку от коронавируса.