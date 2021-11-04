«Победа» поддержала идею требовать QR-код при регистрации на рейс

Москва, 4 ноября. Лоукостер «Победа» поддерживает введение QR-кодов о прививке от COVID-19 при регистрации на рейс, но не при покупке билета.

Представители входящей в группу «Аэрофлот» «Победы» отметили, что требование QR-кода при покупке билетов будет нарушать права россиян. В этом случае те, кто будут ставить прививку перед полетом, окажутся вынуждены покупать билеты прям перед вылетом, из-за чего придется платить больше, заявил представитель авиакомпании.

«Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2-3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — сказал он.

Ранее в Крыму самовольно стали требовать QR-коды там, где они даже не нужны. В крупных продуктовых супермаркетах, небольших магазинчиках, популярных пещерах Крыма посетители столкнулись с тем, что у них начали требовать цифровой документ, хотя, согласно указу главы республики, там их не должны просить.