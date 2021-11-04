19FortyFive: российский супертанк Т-95 мог стать лучшей боевой машиной в мире

Вашингтон, 4 ноября. Российский танк «Объект 195» (Т-95) мог стать одним из лучших в мире, превзойдя все боевые машины стран НАТО, сообщил обозреватель 19FortyFive Чарли Гао.

Разработки супертанка, как называет его Гао, начались в 1988 году. Конструкторы хотели создать боевую машину, которая могла превзойти аналоги стран НАТО по огневой мощи и защищенности. Для повышения живучести Т-95 планировали придать лафетную компоновку, а башню сделать фактически необитаемой. Защищенность боевой машины должны были повысить комбинированная броня, ранняя версия динамическая защита «Реликт» и комплекс активной защиты.

Основным орудием танка планировали сделать 152-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А83, в том числе, способную использовать ядерные боеприпасы. Вооружение Т-95 дополняла спаренная 30-миллиметровая пушка 2А42. Кроме того, танк получил передовой прицельный комплекс и эффективный радиолокационный прицел.

Обозреватель сравнил характеристики Т-95 с новейшим российским танком Т-14 «Армата». Советская разработка могла превосходить даже его, считает Чарли Гао.

«Судя по всем вышеперечисленным характеристикам, Т-95 выглядит гораздо более мощным танком, чем Т-14. Т-14 имеет менее мощное основное и дополнительное вооружение, имеет меньше прицельных систем и имеет аналогичную броню», — написал обозреватель 19FortyFive.

Гао предположил, что возможности оборудования «Арматы» превосходят характеристики приборов Т-95. Современный российский танк сможет эффективно противодействовать высокоточному оружию, считает американский обозреватель.

Ранее аналитики из США назвали Т-95 уникальной машиной, характеристики которой превратили ее в мечту танкиста. По мнению специалистов, «если бы Т-95 поступил в серийное производство, это был бы грозный противник».