Перевозка оружия и немаркированного алкоголя в машине может привести к штрафу

Москва, 4 ноября. Перевозка некоторых грузов и предметов запрещена согласно российскому законодательству. Об этом заявил юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев.

Специалист предупредил, что водители могут получить штрафы за перевозку немаркированного алкоголя объемом более десяти литров, оружия, мяса и туш животных, полученных во время незаконной охоты. Штрафы предусмотрены за самостоятельную вырубку в лесу и парковых зонах деревьев и кустарников, а также их транспортировку. Об этом информирует агентство «Прайм».

Отмечается, что при перевозке немаркированного алкоголя в объеме более десяти литров водителю грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции. При нарушении правил перевозки оружия и патронов для него водитель может получить штраф размере от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Пьяных водителей, возможно, будут пожизненно лишать прав. Правительство России рассматривает новые меры наказания за езду в нетрезвом виде.