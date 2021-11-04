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Отбор газа из европейских хранилищ достиг максимальных 312 млн кубометров

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 01:00
Экономика
Отбор газа из европейских хранилищ достиг максимальных 312 млн кубометров
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 ноября. Отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимума с начала отопительного сезона. Причиной тому, в частности, послужили активные изъятия топлива компанией «Газпром» из своих ПХГ.

По состоянию на 2 ноября запасы голубого топлива в ПХГ Европы пополнились лишь на 39 млн кубометров, тогда как отбор из хранилищ составил более 312 млн кубометров. Это является максимумом с начала отопительного сезона в Европе, который начался в октябре, передает Gas Infrastructure Europe (GIE).

Общая наполненность ПХГ в регионе сократилась до 76,43% и составила 81,75 млрд кубометров топлива. Накануне «Газпром» отобрал из австрийского хранилища Haidach почти 8 млн кубометров газа.

Ранее сообщалось, что Марокко задействует морской транспорт для поставок газа в Европу. Проект предусматривает использование парогенераторов для размещения и транспортировки сжиженного природного газа и его направления на рынок потребления.

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