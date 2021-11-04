Сбербанк продаст дочерние банки в Центральной и Восточной Европе

Москва, 4 ноября. Сбербанк Европа продаст дочек в Венгрии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словении и Сербии с активами в 7,329 миллиарда евро, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение подписано с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. Будут проданы дочки Сбербанка Европа с 162 филиалами, которые на конец 2020 года имели около 600 тыс. клиентов.

«Общая сумма сделки составит порядка 500 млн еврое, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером. Сбер ожидает нейтральный финансовый результат и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в консолидированной финансовой отчетности группы», — сообщает Сбербанк.

Закрытие сделки планируется в 2022 году. Она должна быть согласована международными и локальными регуляторами, а также местными антимонопольными ведомствами. Вместе с тем во владении Сбербанка Европа останется Сбербанк Чехия.

Ранее председатель правления банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что по итогам 2021 года Сбербанк заработает более триллиона рублей чистой прибыли. По словам главы «Сбера», этот год станет для компании одним из самых успешных.