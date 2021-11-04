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«Молодежка ОНФ»: российскую молодежь объединяют сильное Отечество и патриотизм
Политика
«Молодежка ОНФ»: российскую молодежь объединяют сильное Отечество и патриотизм
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 4 ноября. Дружная мирная жизнь, патриотизм, общая цель и сильное Отечество объединяют молодых россиян. Об этом сообщает «Молодежка ОНФ».

Движение провело ко Дню народного единства исследование на официальных страницах «Молодежки ОНФ», а также на партнерских площадках «Россия — Моя страна». Всего в опросе участвовали более полутора тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет, информирует РИА Новости.

Молодые люди ответили на вопрос «Что для вас народное единство?». Наиболее частыми ответами стали: сильное Отечество, дружная мирная жизнь, патриотизм, помощь, ощущение единения, братство. Большинство респондентов уверены, что жителей страны объединяют любовь к Родине, история, русский язык, сила духа, патриотизм и доброта.

Многие респонденты будут праздновать День народного единства в кругу семьи. На вопрос о том, когда отмечается День народно единства, правильно ответили 94% опрошенных.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Севастополь в День народного единства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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