Соловьев назвал Собчак матерящейся теткой после интервью о Захаровой

Москва, 4 ноября. Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал интервью экс-помощника президента РФ Сергея Ястржембского телеведущей Ксении Собчак, в котором бывший чиновник заявил о «профнепригодности» официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Соловьеву не понравились как слова Ястржембского, так и то, что Собчак согласилась с его словам. При этом чиновник отметил, что манерам Захаровой не учат в МГИМО. О своем недовольстве Соловьев рассказал на шоу «Полный контакт».

«Это вот эта матерящаяся тетка – это тебя так учили в МГИМО? Или целоваться взасос с девками публично этому тебя учили в МГИМО?» — заявил телеведущий.

Соловьев напомнил Собчак о недавнем ДТП, где погибли две женщины, указав на цинизм и безнравственность телеведущей. При этом он не забыл и про свадьбу рэпера Моргенштерна, где Собчак была ведущей мероприятия.

Ранее Ксению Собчак в очередной раз оскорбительно раскритиковали. В этот раз с гневной тирадой в ее адрес выступил белорусский телеведущий Григорий Азаренок.