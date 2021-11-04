Авторы Mrbaliandras объяснили преимущества Т-34 перед немецким «Тигром»

Вашингтон, 4 ноября. Авторы англоязычного YouTube-канала Mrbaliandras сравнили советский танк времен Великой Отечественной войны Т-34 с немецким Tiger I, отметив успех конструкторов из СССР.

Обозреватели напомнили, что тяжелый немецкий танк времен Второй мировой войны Tiger I (Panzerkampfwagen VI «Tiger») был разработан в 1942 году. Он участвовал в боях в Африке и Европе. Танк имел 88-мм орудие KwK 36 L/56 и отличался надежностью.

Однако в походных условиях Tiger I обладал низкой ремонтопригодностью ходовой части и высоким расходом топлива. С августа 1942 по август 1944 годов Германия выпустила 1 347 такие машины, после чего от Tiger I отказались в пользу более нового Tiger II. В целом танк дорого обходился в обслуживании, и плохо справлялся с холодом и бездорожьем, его конструкция была чересчур сложной, а производство — трудоемким и затратным, отмечают авторы.

Советский средний танк Т-34 часто называют самым эффективным танком своего времени. Он был вооружен 76,2-миллиметровой скорострельной пушкой и защищен надежной наклонной броней.

Столкнувшийся с Т-34 в 1941 году командующий 1-ой танковой группой Германии фон Клейст называл его «лучшим танком в мире». Генерал Гейнц Гудериан также признавал «подавляющее превосходство» советского танка над немецкими, отмечают в Mrbaliandras.

Всего за годы войны СССР выпустил более 80 тысяч Т-34 различных модификаций, что сделало его самым массовым танком Второй мировой войны. Но даже в 1996 году Т-34 оставался на вооружении в 27 странах мира, заключили авторы обзора.

Ранее западный военный эксперт Генри Келсэлл заявил, что советский танк Т-34 сыграл ключевую роль в победе СССР над фашистской Германией. Специалист назвал конструкцию Т-34 революционной для своего времени.