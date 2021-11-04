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Зурабишвили твердо отказалась помиловать Саакашвили

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 00:40
Политика
Зурабишвили твердо отказалась помиловать Саакашвили
Global Look Press  /  Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Тбилиси, 4 ноября. Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Зурабишвили подчеркнула, что больше никогда не вернется к вопросу помилования экс-президента Грузии. Об этом она заявила на брифинге.

«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу», — сказала президент Грузии.

Ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пожаловалась на ухудшение состояния Саакашвили в тюрьме из-за голодовки. Бывший президент Грузии за время своего отказа от еды в тюрьме похудел более чем на 20 килограммов.

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