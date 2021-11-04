Помощник госсекретаря США Эскобар: Россия оказывает вредоносное влияние на Сербию

Вашингтон, 4 ноября. Москва оказывает негативное влияние на Западные Балканы, что ставит перед США необходимость укрепляться в регионе, заявил заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар.

По его словам, на данный момент взаимоотношения Вашингтона и Белграда улучшаются, и это должно нанести ущерб Москве. Эскобар уверяет, что ВС Сербии активно сотрудничают с американскими военными и даже планируют совместную операцию на Синайском полуострове, передают «Известия».

«Мы очень озабочены вредоносным влиянием Китая и России в регионе. Россия мало что может предложить региону. Она почти не направляет инвестиций. Не оказывает помощи в гуманитарной сфере, в сфере развития в [Западных Балканах]», — заявил он.

Причиной такого настойчивого сближения могут являться попытки Вашингтона переманить Белград на сторону американского сжиженного газа, что диверсифицирует поставки энергоносителей. Сербия же, в свою очередь, заявляет, что разговоров о вступлении страны в НАТО и поддержке антироссийских санкций не ведется.

Подтверждаются намерения Вашингтона еще и тем фактом, что данные заявления начали звучать после просьбы сербского президента Александра Вучича о заключении контракта с «Газпромом». Белград настаивает на скорейшем соглашении по поставкам топлива.