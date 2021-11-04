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Диетолог Герасимова призвала отказаться от алкоголя и вредной пищи в нерабочие дни
Общество
Диетолог Герасимова призвала отказаться от алкоголя и вредной пищи в нерабочие дни
pexels.com  /  Castorly Stock

Москва, 4 ноября. Диетолог Наталия Герасимова призвал россиян не отравлять себя алкоголем и вредной богатой солью пищей в праздники и нерабочие дни, которые продлятся в России до 7 ноября.

В комментарии газете «Известия» она отметила, что акцент необходимо делать на домашней еде и простых блюдах без обилия соли и майонеза. Упор следует сделать на частое дробное питание, чтобы не поправиться, подчеркнула эксперт.

Каникулы открывают дорогу к соблазнам, предупредил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослым Андрей Тяжельников. Но в этом кроются опасности.

«Несбалансированное питание, когда в меню преобладают быстрые углеводы, мало клетчатки и белка, микроэлементов и витаминов, ведет к возникновению застоев в кишечнике и плохому усвоению пищи, снижению иммунитета, накоплению лишних килограммов», — заявил специалист.

Малоподвижный образ жизни чреват замедлением тока лимфы и нарушением кровообращения. Алкоголь даст нагрузку на сердце и печень и будет способствовать набору веса. В результате вместо отдыха организм будет выводить токсины, предупредил Тяжельников.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что сезонные овощи крайне необходимы человеку в осенне-зимний период, поскольку полезны не только для здоровья, но и в борьбе со стрессом. По словам специалиста, в первую очередь следует обратить внимание на свеклу, в которой содержится обширный спектр витаминов группы B.

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здоровье нерабочие дни диетолог
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