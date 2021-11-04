Страны ОПЕК+ на фоне энергокризиса не станут увеличивать объемы добычи нефти

Москва, 4 ноября. Страны ОПЕК+ в ходе министерской встречи 4 ноября оставят условия об объемах нефтедобычи без изменений. Об этом заявили опрошенные «Известиями» аналитики.

Условия соглашения отвечают интересам участников нефтяного картеля. Организация продолжит действовать, исходя из экономической целесообразности, несмотря на требования США нарастить добычу.

Эксперты полагают, что нефтяные котировки сохранятся в диапазоне 82-86 долларов в ближайшие месяцы. Они могут достичь планки в 90 долларов. Влиять на них помимо решений ОПЕК+ будет ситуация с пандемией, а также общее подорожание сырья.

Замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с «Известиями» заявила, что дополнительное увеличение объемов нефтедобычи может привести к снижению цен на нефть, что невыгодно странам ОПЕК+. Прежде всего это невыгодно Саудовской Аравии, у которой бездефицитный бюджет возможен на уровне 70 долларах за баррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об отсутствии у ОПЕК планов по наращиванию нефтедобычи. Производители намерены придерживаться плана постепенного наращивания добычи, который был согласован в июле.