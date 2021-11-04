Пушков высмеял восторг Зеленского при виде Байдена на саммите в Глазго

Москва, 4 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на странное поведение украинского лидера Владимира Зеленского на саммите в Глазго.

Зеленский так впился взглядом в президента США Джо Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни, заметил политик в своем Telegram-канале.

«А может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье?» — задался вопросом Пушков.

Речь идет о встрече президентов во время приема в художественной галерее в конце первого дня мероприятия. Переговоры с Зеленским не входили в публичное расписание американского лидера, однако ему удалось «загнать в угол» американского коллегу, о чем сообщили в Daily Mail.

Ранее Пушков заявил о влиянии на детскую психику навязывания в США ненависти к белым и «чудовищного» заискивания перед чернокожими гражданами. По его мнению, населению прививается «антибелая чушь».