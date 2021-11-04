Пожарных распределят по населенным пунктам России для более своевременного реагирования

Москва, 4 ноября. Правительство России одобрило законопроект по распределению пожарных по населенным пунктам страны. Он поможет создать оптимальную систему для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Законопроект уже внесен в Госдуму. Отмечается, что в настоящее время тушение пожаров на местах осуществляется ФПС (федеральная противопожарная служба) и ППС (противопожарная служба субъектов РФ). Теперь же подразделения предлагается распределить с учетом особенностей населенных пунктов, передают «Известия».

«Реализация полномочий правительства РФ позволит оптимально распределить в населенных пунктах подразделения ФПС и ППС, исходя из административно-территориального принципа, с учетом экономического и производственного потенциала таких населенных пунктов, а также численности проживающего в них населения», — говорится в пояснительной записке.

Города федерального значения получат как составы ФПС, так и ППС. Для остальных пунктов будут выделены подразделения противоположной службы. Отмечается, что принятие законопроекта позволит систематизировать подходы к размещению противопожарных служб, организовать их в стройную систему, а также определить векторы развития.

Недавно пожарным удалось ликвидировать возгорание в Люберцах. Огонь успел распространиться на 400 квадратных метров.