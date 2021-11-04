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Поток клиентов в российские банки в нерабочие дни сократился до 40%
Общество
Поток клиентов в российские банки в нерабочие дни сократился до 40%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 ноября. Некоторые российские банки сообщили о снижении клиентского потока в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В эти дни финансовым организациям было рекомендовано самостоятельно определять график работы.

В «Росбанке» сообщили, что в этот период офисы работали без изменения графика, но поток клиентов сократился в диапазоне от 10 до 40%. В «Открытии» рассказали, что клиентопоток вырос на 10% 28 и 29 октября, но на этой неделе снизился до 14%. Об этом информировали «Известия».

Представители банка «ВТБ» заявили о незначительном сокращении клиентопотока. Отмечается, что это компенсируется стабильно высокой транзакционной активностью пользователей онлайн-каналов. «ПСБ» сообщил, что онлайн-банкинг в начале нерабочих дней вырос на 10%.

Ставки по вкладам в отечественных кредитных организациях перешли к фазе роста. Сейчас многие российские банки предлагают клиентам ставку по вкладам в районе 8% годовых.

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