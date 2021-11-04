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США в два раза уменьшили бюджет программы реформирования экономики и соцсферы
Политика
США в два раза уменьшили бюджет программы реформирования экономики и соцсферы
torange.biz

Вашингтон, 4 ноября. Большой план социальных инвестиций главы американского государства Джо Байдена потерпел неудачу еще летом текущего года.

Объем нового курса в 3,5 трлн долларов оказался чересчур даже для партии демократов. В результате программу реформирования экономики и социальной сферы США урезали вдвое. Однако даже это не гарантирует, что она пройдет через инстанции конгресса. Соответствующий материал опубликовало издание «Известия».

Период с 2020 по 2021 годы стал самым масштабным в истории выдачи «вертолетных средств». Речь идет о массированных мерах стимулирования экономики через заемные деньги. Общий объем мер поддержки экономики с марта прошлого года достиг 5,8 трлн долларов. Во времена кризиса 2008 года на помощь экономике выделили меньше 800 млрд долларов.

Рейтинг президента США недавно упал до 38%. Этот показатель является рекордно низким за период пребывания Байдена на посту главы государства. Этой информацией поделился Квиннипэкский университет.

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