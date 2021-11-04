Штрафы за опасную езду на дорогах могут ввести в России

Москва, 4 ноября. Опасное вождение на дорогах может наказываться штрафом в ближайшее время в России. Соответствующая мера прописана в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение правительства. За опасную езду россиянам грозит штраф в размере 3 тыс. рублей, рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Под опасным вождение понимается выполнение действий, следующих друг за другом. Среди них невыполнение требований упустить дорогу, несоблюдение безопасной дистанции между транспортом, резкое торможение и другие.

По словам Рукавишниковой, такой стиль езды стал распространен в крупных городах. Она подчеркнула, что с принятием нового КоАПа, лихачей будут штрафовать как за нарушение ПДД, так и за опасную езду и хамское отношение к другим участникам движения, передают «Известия».

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов раскритиковал инициативу введения штрафов за опасную езду из-за слишком размытых формулировок, которые могут создать «коррупционную яму».