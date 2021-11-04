Бундестаг: «Северный поток — 2» не успеют запустить до начала 2022 года

Берлин, 4 ноября. Российский газопровод «Северный поток — 2» может не успеть сертифицироваться до января 2022 года. Проект должен будет пройти проверки федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) и Еврокомиссии.

Сейчас BNetzA рассматривает соответствие газопровода требованиям о разделении поставщика ресурсов и оператора транспортной сети, как это предписано газовой директивой Евросоюза. По данным Европарламента, любая европейская страна может подать заявку на освобождение газопровода от требований директивы, но этот вопрос политизирован. Российская сторона утверждает, что проект будет запущен, несмотря на противодействие, так как это в интересах потребителей, передают «Известия».

«Многие политические деятели не хотят признавать, что РФ всегда была надежным поставщиком энергии, а «СП-2», соответственно, будет продолжать успешное партнерство в области энергетики. Те, кто сомневается в этом и опасается большей зависимости от России, надеются на импорт американского сжиженного газа, который во много раз дороже», — заявил глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

Процесс сертификации российского проекта «СП-2» продолжается. Такое заявление ранее сделали в Минэкономики ФРГ. Даты окончания процедуры в настоящий момент нет.